Користувачі Samsung Galaxy A56 почали отримувати стабільну версію One UI 8 з Android 16

Samsung почала розповсюдження стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для смартфонів Galaxy A56. Першими оновлення отримують користувачі в Кореї, повідомляє SamMobile. Прошивка має номер A566SKSU2BYI5 і вже доступна для завантаження.

Компанія дотрималась раніше опублікованого графіка: у Кореї One UI 8 для Galaxy A56 мала зʼявитися 22 вересня, і саме цього дня оновлення стало доступним. У Бразилії випуск заплановано з 25 вересня, ймовірно, у цей же період оновлення з'явиться й в інших регіонах, включно з Європою.

One UI 8 отримала низку змін у дизайні й інтерфейсі, нові можливості для багатозадачності, автоматизації та комунікацій. Покращень зазнали функції камери та Samsung Health. Також з’явилися розширені інструменти для контролю безпеки й приватності. Серед нових опцій — оновлені елементи управління дозволами, вдосконалена робота фонових процесів та оптимізація продуктивності.

Samsung випустила One UI 8 для Galaxy A56 після лише двох бета-версій, що вказує на стабільність збірки. Користувачі можуть перевірити наявність оновлення у налаштуваннях пристрою.

До речі, флагманські смартфони серії Galaxy S24 нещодавно також почали отримувати One UI 8.