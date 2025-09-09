Китайська GAC планує у 17 збільшити продажі електромобілів у Європі до 2027 року

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китайський автогігант Guangzhou Automobile Group (GAC) планує стрімке зростання продажів електромобілів у Європі — у 17 разів до 2027 року. Компанія хоче використати агресивну стратегію експансії, щоб скласти конкуренцію місцевим виробникам, таким як BMW і Mercedes. Про це пише CNBC.

За словами президента GAC International Вея Хайгана, Європа є одним із п’яти ключових ринків для компанії та стратегічним напрямом розвитку. У 2025 році GAC планує реалізувати в регіоні близько 3000 авто, у 2026 році — 15 000, а вже у 2027 році цей показник має зрости до щонайменше 50 000.

На автосалоні IAA Mobility у Мюнхені компанія продемонструвала свої повністю електричні моделі Aion V та Aion UT, а також заявила про намір у майбутньому вивести на ринок Європи плагін-гібрид. Це підкреслює прагнення GAC розширювати асортимент, пристосовуючись до різних уподобань європейських споживачів.

Попри те, що частка китайських автовиробників у Європі залишається невеликою — понад 5%, за даними Jato Dynamics, вона майже подвоїлася порівняно з минулим роком. Це свідчить про швидке зростання інтересу до китайських брендів серед європейських покупців.

Водночас GAC стикається з викликами — Євросоюз запровадив мита на електромобілі китайського виробництва. У відповідь компанія заявила, що розглядає можливість відкриття локального виробництва в Європі, щоб краще обслуговувати місцевий ринок і зменшити вплив тарифних бар’єрів. Вей Хайган також висловив сподівання, що Китай і ЄС зможуть домовитися про їхнє зниження.

Нагадаємо, інша китайська компанія BYD продовжує завойовувати європейський ринок. У липні 2025 року в Європі було зареєстровано 13 503 електромобілів бренду — на 225% більше, ніж торік.