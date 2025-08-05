Засновник Valve придбав компанію Oceanco, що розробляє суперкорабель за $400 млн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Гейб Ньюелл, засновник Valve, купує Oceanco, компанію, що займається будівництвом яхт, а зараз працює над його власним суперкораблем, вартістю $400 мільйонів. Про це повідомляє The Verge.

В офіційній заяві Oceanco йдеться про те, що зацікавленість Ньюелла компанією зумовлене його "довічним захопленням морем" та "глибокою повагою до людей, що живуть і працюють на ньому".

Його першим рішенням на посаді керівника було просто дати команді спокій, адже вона вже має бачення для майбутнього.

"Його перше рішення? Дати команді спокій. Серйозно. Oceanco має бачення, чесність і культуру, яка дійсно працює. Гейб не хоче все виправляти, він хоче підживлювати", — йдеться у заяві.

Oceanco — це нідерландська компанія, заснована у 1987 році. Крім будівництва яхти Ньюелла, що матиме довжину приблизно у 111 метрів, компанія також працювала над яхтою Джеффа Безоса Koru, що має довжину 127 метрів та коштувала близько $500 мільйонів.

Яхта Draak.

Для Ньюелла це не перша яхта — у його колекції вже є Draak (раніше відома як Tranquility), яку також збудувала компанія Oceanco, а ще Rocinante, створена німецькою компанією Lürssen.

Нагадаємо, що раніше цього року Ньюелл інвестував у новий стартап Starfish Technologies, який розробляє мозково-компʼютерні інтерфейси (BCI).