OpenAI запускає функцію Projects для безплатних користувачів ChatGPT

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

OpenAI розширює можливості безплатних користувачів ChatGPT, відкривши для них функцію Projects. Вона дозволяє організовувати чати навколо певної теми та налаштовувати роботу асистента під конкретні завдання. Раніше Projects були доступні лише платним підписникам.

Хоча проєкти виглядають як звичайні теки для чатів, вони мають додаткові можливості: користувач може задавати власні інструкції, контролювати, які файли та дані ШІ може використовувати, а також налаштовувати зовнішній вигляд проєкту, змінюючи колір і іконку. Крім того, OpenAI збільшує кількість файлів, які можна додати: безплатні користувачі отримують ліміт у 5 файлів, підписники Plus — 25, а Pro — 40.

Projects in ChatGPT are now available to Free users.



In addition, we’ve added:

- Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)

- Option to select colors and icons for more customization

- Project-only memory controls for more… pic.twitter.com/GGygJuBify — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2025

Цей крок продовжує тенденцію OpenAI поступово робити преміальні функції доступними всім. Наприклад, Deep Research та ChatGPT Voice також спершу були ексклюзивними, але згодом стали загальнодоступними. При цьому компанія залишає обмеження для безплатних акаунтів, аби стимулювати перехід на платні підписки. Так само було з моделлю GPT-5, яка від початку доступна кожному, але з суворішими лімітами для безплатних користувачів.

Функція Projects вже доступна у вебверсії ChatGPT та додатку для Android. Версія для iOS отримає її найближчими днями.