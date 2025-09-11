Бізнес на помилках ШІ: фрилансери почали заробляти виправляючи помилки вайб-кодування

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

З усе більшою популярністю штучного інтелекту почали з'являтися цілком нові методи у програмуванні, як-от "вайб-кодинг", де ШІ-боти пишуть весь код замість людей. Проте у більшості випадків цей код є проблемним, або з часом ламається. У відповідь на це почали з'являтися фрилансери та цілі компанії, що пропонують послуги з виправлення помилок.

Як повідомляє 404 Media, з більшою популярністю вайб-кодингу, зростає потреба у людях, які зможуть привести написаний штучним інтелектом код у порядок. Цим почали займатися як окремі фрилансери, так і цілі нові компанії на кшталт Ulam Labs, на сайті якої написано: "Ми підчищаємо після вайб-кодингу. Буквально".

Хамід Сіддікі, один з фрилансерів, що займається виправлення проблем користувачів, які займалися вайб-кодингом, каже, що регулярно співпрацює з 15-20 клієнтами та часом отримує додаткові проєкти протягом року. Свої послуги він пропонує на глобальній фриланс платформі Fiverr.

"Я почав виправляти проєкти, створенні за допомогою вайб-кодингу, тому що помітив, що все більше розробників і невеликих команд намагаються вдосконалити код, згенерований штучним інтелектом, який був функціональним, але не мав того шліфування або "вайбу", необхідного для відповідності їхньому баченню. Я побачив можливість заповнити цю прогалину, поєднавши свій досвід кодування з почуттям естетики та користувацького досвіду", — сказав Сіддікі.

За словами фрилансера, найпоширенішими проблемами у проєктах, створених штучним інтелектом, є непослідовний UI/UX, погано оптимізований код, що погіршує продуктивність, неправильно вирівняні елементи брендингу, а також функції, які наче й працюють, але здаються незграбними чи не інтуїтивними.

Ще одним прикладом такого є сайт VibeCodeFixers.com, створений Саватантрою Сохні. На ньому люди з проєктами, які створив ШІ, можуть знайти досвідчених розробників, які виправлять помилки. За словами засновника, наразі сайт пов'язав лише 30-40 проєктів з фахівцями, але це з урахуванням того, що Сохні жодним чином не просував свій сервіс і був зосереджений на залученні якомога більшої кількості розробників.

"Більшість цих вайб-розробників — це або менеджери з продуктів, або продавці, або власники малого бізнесу, і вони вважають, що можуть щось створити. Тому для них це більше прототипування. На цей момент вайб-кодинг перебуває на початковій стадії розвитку. Воно дуже зручне для передачі прототипу, який вони хочуть, але я не думаю, що вони дійсно мають намір зробити його подібним до додатка виробничого рівня", — розповів Сохні.

На додачу до цього, Сохні відзначає, що великою проблемою для вайб-розробників є "вигорання кредиту", або ж грошей, які розробники платять за використання ШІ на останніх 10-20% етапу розробки проєкту. Він зазначає, що коли до проєкту, створеного штучним інтелектом, намагаються додати нові функції використовуючи цей самий ШІ, ламається щось попереднє. У таких випадках стає легше створити додаток з нуля, ніж намагатися виправити проблему вайб-кодингу, але через бажання зберегти свій прогрес, розробники звертаються до досвідчених інженерів у меті виправити ситуацію.