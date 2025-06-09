Франція може зобов’язати X Маска перевіряти вік користувачів через порнографію на платформі

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Французький уряд розглядає можливість класифікувати платформу X Ілона Маска як сайт з контентом для дорослих. Якщо це рішення буде ухвалено, соцмережа буде зобов’язана впровадити перевірку віку, щоб обмежити доступ неповнолітніх до порнографічних матеріалів, пише Politico.

У міністерстві цифрових технологій зазначають, що X ще з 2024 року дозволяє публікувати порнографічний контент, а тому має відповідати тим самим правилам, що й інші подібні ресурси.

Наразі команда міністерки Клари Шаппаз аналізує, чи варто офіційно додати X до переліку сайтів, які зобов’язані перевіряти вік користувачів. У разі ухвалення рішення, соцмережа отримає офіційне попередження з вимогою або прибрати контент 18+, або обмежити до нього доступ через вікову перевірку.

Франція активно посилює онлайн-захист дітей, зобов’язуючи порнографічні платформи перевіряти вік користувачів. У разі ігнорування вимог сайти можуть оштрафувати, прибрати з пошукових систем або повністю заблокувати.

До речі, нещодавно Танзанія вже заблокувала X через порнографічний контент, а минулого року бельгійський медіарегулятор висловив стурбованість через те, що соцмережа поступово перетворюється на порносайт.

Компанія X наразі офіційно не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЄС хоче обмежити доступ дітей до соцмереж та впровадити "цифровий вік повноліття". Цю пропозицію очолює Греція за підтримки Франції та Іспанії.