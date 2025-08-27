Framework представила ноутбук зі змінною відеокартою

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Framework представила друге покоління 16-дюймового ноутбука Framework Laptop 16 з двома значними покращеннями — можливістю замінити відеокарту за кілька хвилин та адаптером живлення Type-C потужністю 240 Вт.

Компанія Framework відома своїми ноутбуками з можливістю кастомізації практично всіх елементів, включно з дисплеєм та портами. Тепер до комплекту додається й графіка. Для Framework Laptop 16 доступна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070, яка дає на 30–40% більше продуктивності в іграх у порівнянні з AMD Radeon RX 7700S. Цю AMD-карту, яка була в першому поколінні Laptop 16, тепер також можна купити як окремий модуль.

Для користувачів, які не потребують такої продуктивності, компанія також дає можливість обрати Expansion Bay Shell, що не містить відеокарти та натомість робить ноутбук меншим та легшим й додає слоти для сховища. Замість відеокарт використовуватиметься інтегрована графіка процесорів серії Ryzen AI 300, включно з 8-ядерним Ryzen AI 7 350 та 12-ядерним Ryzen AI 9 HX 370.

GeForce RTX 5070 тепер дозволяє виводити зображення та живлення через задній порт USB-C. Що ж до дисплея, то він також отримав оновлення з підтримкою NVIDIA G-SYNC. Інші характеристики залишились без змін: панель має роздільну здатність 2560×1600p і частоту 165 Гц. Крім того, ноутбук дозволяє розширювати пам’ять. Два слоти DDR5-5600 забезпечують до 96 ГБ ОЗП, а два слоти M.2 — до 10 ТБ сховища.

Для живлення процесора та відеокарти використовується новий USB-C адаптер на 240 Вт із підтримкою стандарту USB-PD 3.1. Крім того, ноутбук отримав вебкамеру другого покоління, яка вперше з’явилася в Laptop 13.

Всі представлені зміни також будуть доступні для першого покоління Framework Laptop 16. Новий ноутбук вже доступний для попереднього замовлення як у зібраному, так і у "збери сам" варіантах з RTX 5070 та новим адаптером живлення за ціною від $1499.