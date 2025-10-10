FOX Entertainment інвестує в українську Holywater

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

FOX Entertainment, компанія, що була заснована у 2019 році після того, як The Walt Disney Company придбала 21st Century Fox, інвестує в українську платформу вертикальних відео Holywater.

Holywater — це платформа, заснована українцями, що спеціалізується на вертикальних відео. Компанія працює на ринку, обсяг якого оцінюється у $8 мільярдів. Це партнерство має допомогти FOX зробити свій контент доступним для глядачів у будь-якій точці світу, а для Holywater — стати лідером у ніші вертикального стримінгу.

"Інновації в цифровому сторітелінгу формують майбутнє індустрії розваг, і наша інвестиція у вертикальний стримінг дозволяє FOX Entertainment закласти основу для стійкого довгострокового зростання, створюючи студію майбутнього," – зазначив Роб Вейд, головний виконавчий директор FOX Entertainment. – "Holywater є лідером цієї трансформації, вміло використовуючи технології для підсилення креативності. Це партнерство відкриває нові способи транслювати історії, надихати творців і швидше втілювати їхні ідеї на глобальних платформах."

Holywater має понад 55 мільйонів користувачів і змінює підхід до розваг, поєднуючи креативність творців із можливостями штучного інтелекту. Серед ключових продуктів:

My Drama — стримінгова платформа вертикальних серіалів №1 серед американських та європейських компаній у ніші;

My Passion — цифрова бібліотека книг №1 у понад 10+ країнах світу;

My Muse — платформа ШІ-генерованих серіалів, аудіокниг та інтерактивних історій.

У межах угоди FOX Entertainment Studios створить понад 200 вертикальних серіалів для My Drama. Серед перших прем’єр — Billionaire Blackmail та Bound by Obsession, які вже знімаються в Атланті.

У партнерстві з Holywater для створення вертикальних відео залучать портфоліо FOX Entertainment Studios. До нього входять: Studio Ramsay Global із відомим шефом Гордоном Рамзі, анімаційна студія Bento Box Entertainment, актори на кшталт Денніса Лірі, Джона Хемма, Ганни Веддінгем, Джоша Чарльза, Енні Поттс, Мінні Драйвера, Кен Джонга та інших, сценарні студії FOX, а також бібліотека з понад 350 фільмів, створених для цифрових платформ.