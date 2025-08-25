Forza Horizon 6 може відбутися в Японії, анонс очікується вже цього року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Forza Horizon 6 може бути анонсована на Tokyo Game Show 2025. Інсайдерські документи та видалений пост австралійської компанії з імпорту автомобілів натякають, що наступна частина серії може відбутися в Японії та включатиме більше японських автомобілів, повідомляє Windows Central.

Forza Horizon 5, яка вийшла у 2021 році, отримала понад 800 унікальних автомобілів і стала однією з найуспішніших частин серії. Проте багато гравців вважали карту Мексики недостатньо цікавою, і японське оточення в наступній частині може виправити цей недолік, додавши більш різноманітні ландшафти, культові маршрути та місцеву автомобільну культуру.

Гру розробляє Playground Games за підтримки Turn 10 Studios. Розробники використовують оновлену версію рушія ForzaTech, що використовувався у Forza Motorsport (2023) та перезапуску Fable, який ще не вийшов. Очікується глибше занурення у дрифтинг і більш детальні елементи управління автомобілями.

Серед інших особливостей майбутньої гри — новий підхід до підтримки після запуску. На відміну від FH5, де щомісячні оновлення часто здавалися незначними, Forza Horizon 6 має отримувати різноманітні та значущі апдейти, які розширюватимуть ігровий досвід.

Forza Horizon 6 з’явиться на Xbox Series X|S та ПК. Гра також буде доступна Game Pass з першого дня релізу. Версія для PlayStation, зважаючи на успіх ігор Microsoft на платформі Sony, також очікується, але, ймовірно, через 6–12 місяців після релізу.