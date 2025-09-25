Playground Games анонсувала наступну частину Forza Horizon, дія якої відбудеться в Японії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Playground Games офіційно підтвердила, що наступна частина серії Forza Horizon вийде у 2026 році й буде присвячена Японії. Анонс відбувся несподівано — не під час трансляції Xbox на Tokyo Game Show, а через офіційний Instagram‑акаунт Forza, де з’явився тизер із підписом: "Horizon Festival вирушає до Японії".

Forza Horizon 6 стане доступною на Xbox Game Pass у день релізу та отримає підтримку програми Xbox Play Anywhere. Це означає, що гравці зможуть запускати гру як на Xbox, так і на ПК без додаткових витрат.

2026 рік обіцяє бути насиченим для Microsoft і її ключових франшиз. Окрім Forza Horizon 6, очікується вихід Gears of War: E‑Day, ремастер Halo: Combat Evolved на Unreal Engine 5 та нової Fable від тієї ж Playground Games.

Варто зазначити, що реліз відбудеться лише через рік після того, як Microsoft несподівано випустила Forza Horizon 5 на PlayStation 5. Попри чотири роки з моменту оригінального запуску, гра стала хітом у PlayStation Store та увійшла до списку найпопулярніших проєктів року на консолі Sony.