Українські школярі створили AR-застосунок для надання першої допомоги

Українські школярі розробили додаток з доповненою реальністю (AR) на Unity, що дає користувачам інструкцію як надати першу допомогу завдяки голосовим або текстовим підказкам. З ним вони перемогли на міжнародному хакатоні Infomatrix у Бухаресті.

Додаток, який поки що не має назви й перебуває на стадії мінімально життєздатного продукту (MVP), підказує, як діяти в критичній ситуації без лікаря поруч. Він використовує доповнену реальність, щоб показати, що і як робити.

Серед особливостей додатка також є те, що він повністю працює онлайн, а якщо смартфон не підтримує доповнену реальність, він може показувати прості текстові підказки для надання першої допомоги.

Першим над додатком почав працювати учень курсу Unity Pro в Robocode Артем Чмир, якому спочатку допомагали ще двоє школярів. Керівником став дев’ятикласник Дмитро Паламарчук. Зараз команда з восьми людей завершує розробку MVP, щоб показати її інвесторам на найближчій конференції. Потім вони внесуть потрібні зміни й готуватимуться до випуску першої версії.

Розповідаючи про розробку, Паламарчук відзначив, що найголовнішою технологію стала доповнена реальність. Вона допомагає з навчанням та перевіркою надання першої допомоги.

"Найголовніша технологія — AR (доповнена реальність). Вона допомагає з навчанням та перевіркою надання першої допомоги. Почувши, прочитавши й побачивши візуалізацію, людина зможе надати допомогу, а завдяки AR — ще й перевірити результат, звіряючись із 3D-моделлю в реальному часі", — розповів учень.

Також він відзначив, що у майбутньому, крім релізу додатка в App Store та Play Store, команда планує інтеграцію з некомерційними організаціями та страховими компаніями, аби об'єднати в одному застосунку навчання, страхування, виклик швидкої та отримання консультацій.

Наразі також проходить активне тестування та розширення функціональності. Зокрема на цій стадії з'явилася можливість вибрати частину тіла візуально при переломі. Що ж до тестування, то воно поки проходить у штатному режимі, однак розробники планують провести й глобальне — у школах, серед друзів, батьків та родин.

"Планується глобальне тестування MVP у школах, серед друзів, батьків і родин. Я вже перевірив, як працює система освіти з першої допомоги, і впевнений, що якщо дати великій кількості дітей спробувати наш додаток, результат може бути значно кращим за звичайні уроки", — каже Паламарчук.

Серед труднощів розробники називають використання доповненої реальності, яка ще мало поширена. Інша проблема більш особиста — команда складається з підлітків, у яких є навчання та сімейні справи, що можуть раптово перервати роботу.

Попри труднощі, команда зберігає оптимізм і хоче створити додаток, максимально близький до реальності, щоб люди могли випробувати його та залишити відгук.

"У реальних умовах, наприклад при артеріальній кровотечі, на накладання турнікета є лише 2–3 хвилини. Такі деталі обов’язково треба враховувати, інакше додаток не виконуватиме своє призначення… Ідеальний додаток — той, що рятує людей на всі сто відсотків і доводить свою ефективність у реальних умовах. Для нас це життя, врятовані завдяки першій допомозі та навчанню", — каже керівник.