Аварійний запуск ракети Firefly Alpha призвів до падіння супутника Lockheed Martin у Тихий океан

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Ракета Alpha від Firefly Aerospace зазнала аварії під час шостого запуску 29 квітня 2025 року. Через технічну несправність супутник Lockheed Martin, який вона мала вивести на орбіту, впав у Тихий океан. Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася приблизно через дві хвилини після запуску з бази Ванденберг у Каліфорнії. За інформацією Firefly, у верхньому ступені ракети відламалося сопло двигуна, що значно знизило тягу. Хоча ракета піднялася на висоту 320 км, вона не змогла вийти на заплановану орбіту та повернулася в атмосферу.

Firefly зазначила, що ракета разом із супутником впали в заздалегідь визначений район на північ від Антарктиди. Під час підйому трансляція запуску зафіксувала відокремлення уламків від ракети, а телеметричні дані зникли раніше, ніж зазвичай.

Це вже четверта невдала місія з шести для ракети Alpha з 2021 року. При цьому у березні компанія здійснила першу успішну посадку на Місяць. Поточний запуск був першим у межах угоди між Firefly і Lockheed Martin, яка передбачає до 25 запусків до 2029 року.

Супутник LM 400 Technology Demonstrator, повністю профінансований Lockheed Martin, мав на меті тестування нових технологій для потенційних майбутніх контрактів, зокрема з Пентагоном. У компанії зазначили, що, попри втрату апарата, отримані під час місії дані та досвід будуть цінними для подальших проєктів і клієнтів.

Firefly разом з Lockheed, Космічними силами США та FAA наразі з’ясовує точні причини інциденту.