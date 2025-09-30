Перший ступінь ракети Firefly Alpha загорівся під час тестування у Техасі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Firefly Aerospace повідомила про аварію з прискорювачем своєї ракети Alpha під час тестування на вертикальному стенді у Бріджесі, Техас. Інцидент стався під час тестування чотирьох двигунів перед відправкою ракети до Каліфорнії, де планувався запуск супутника Lockheed Martin. У компанії запевнили, що ніхто зі співробітників не постраждав, пише ArsTechnica.

Під час інциденту виникла пожежа у відсіку двигунів. Firefly наразі оцінює стан тестового стенду. Інші об’єкти не постраждали. Компанія зазначила, що кожен компонент ракети проходить ретельне тестування для підвищення надійності системи.

Зруйнований прискорювач мав здійснити сьомий запуск Alpha — двоступеневої ракети, здатної виводити близько однієї тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту. Цей старт мав стати поверненням Alpha після невдачі у квітні 2025 року, коли через пошкодження першого ступеня не спрацював верхній.

Alpha має неоднозначний досвід: із шести запусків лише два пройшли повністю успішно. Ще два доставили вантаж на неправильну орбіту, а два взагалі не дісталися космосу. Раніше, у 2020 році, прискорювач також загорівся під час випробувань, але тоді обійшлося без серйозних пошкоджень.

Firefly нещодавно вийшла на NASDAQ, залучивши близько $900 млн для фінансування майбутніх програм, зокрема середньорозмірної ракети Eclipse у партнерстві з Northrop Grumman. Попри проблеми з Alpha, компанія успішно здійснила посадку свого апарата Blue Ghost на Місяць і отримала замовлення на кілька майбутніх місячних місій від NASA та комерційних клієнтів.