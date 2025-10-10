Figure AI показала робота, здатного виконувати завдання, які ви не бажаєте робити самі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Figure AI представила гуманоїдного робота нового покоління — Figure 03. За словами компанії, він створений для повсякденних завдань: від поливу рослин і сервірування їжі до складання речей та прибирання оселі.

Figure 03 отримав повністю оновлений набір сенсорів і систему рук, створені для роботи з Helix — власним ШІ Figure, який поєднує зорові, мовні та моторні можливості. Крім того, робот оснащений низкою нових функцій: бездротовою зарядкою, покращеною аудіосистемою для голосових процесів і вдосконаленою системою безпеки батареї.

Систему зору у Figure 03 є цілком новою та була розроблена для високочастотного візуально-моторного керування. За словами Figure AI, архітектура камер робота забезпечує вдвічі більше частоту кадрів, у чверть меншу затримку та на 60% ширше поле зору. Заразом кожна рука гуманоїдного робота оснащена вбудованою камерою на долоні з широким полем зору та низькою затримкою, що забезпечує надлишковий візуальний зворотний зв'язок зблизька під час захоплення.

Камери, вбудовані у руки, дають системі штучного інтелекту Helix змогу зберігати візуальну обізнаність навіть тоді, коли основні камери перекриті, наприклад під час роботи в шафі чи у вузькому просторі. Вони також забезпечують безперервне адаптивне керування в реальному часі.

Кожен сенсор на кінчику пальця Figure 03 здатний фіксувати силу натиску всього у три грами — настільки чутливий, що може відчути вагу скріпки. Завдяки цій точності Helix розпізнає різницю між надійним хватом і початком зісковзування ще до того, як воно відбудеться. Крім того, робот підтримує вивантаження даних mmWave зі швидкістю 10 Гбіт/с, що дозволяє його системам опрацьовувати терабайти інформації для безперервного навчання та вдосконалення.

На додачу до всього, Figure 03 отримав повністю перероблений дизайн для серійного виробництва. Figure AI має завод BotQ, що здатний виготовляти до 12 тисяч роботів на рік, з метою досягти 100 тисяч одиниць за 4 роки. Крім того, всі ключові компоненти — батареї, сенсори, електроніка — розроблені всередині компанії. Попри це, вартість і доступність Figure 03 наразі невідомі

Нагадаємо, Figure AI — це американська компанія, заснована у 2022 році. Вона займається розробкою гуманоїдних роботів з використанням штучного інтелекту. У 2024 році вона отримала великі інвестиції від Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Intel та інших, тож зараз вважається одним із найперспективніших гравців на ринку робототехніки. Минулого року вона представила робота Figure 02, який може говорити.