Вийшов новий трейлер доповнення Highlands Fishing для Farming Simulator 25

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

GIANTS Software на Gamescom 2025 представила новий трейлер доповнення Highlands Fishing для симулятора Farming Simulator 25. Воно додасть нову карту Kinlaig, ігрові механіки, функції та більше.

Карта Kinlaig характеризується скелястими долинами, суворою травою та високогірною худобою. Цей вітряний багатий на історію регіон поєднує традиційне сільське господарство з аквакультурою. Архітектура мапи створює умови для нових видів діяльності, як-от розведення, вирощування та вилов риби, а також впровадження цибулі як нової культури.

На додачу до цього розширюється й перелік обладнання технікою від Momosem, Can-Am, Agri-Spread та GT Bunning, що додасть різноманіття як наземним, так і морським операціям.

Доповнення вийде 4 вересня для ПК, Mac, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Також зараз доступне попереднє замовлення. Крім того, гравці можуть купити Season Pass на 1 рік для Farming Simulator 25, що також включатиме Highlands Fishing.

Заразом відвідувачі Gamescom вже можуть спробувати Highlands Fishing на стенді GIANTS Software у залі 6. Там студія також демонструє величезний трактор потужністю понад 900 кінських сил John Deere 9RX 830.