Касові збори "F1 Фільм" та "Супермен" перевищили $600 млн

Касові збори одразу двох фільмів, спортивної драми "F1 Фільм" / F1 від Apple та першої супергеройської стрічки у DC Universe "Супермен" / Superman, перевищили $600 мільйонів в останній тиждень. Про це повідомляє Deadline.

"F1 Фільм", прем'єра якого в Україні відбулася 26 червня 2025 року, зібрав $603,4 млн, з яких $185,9 припало на США, у той час, як 69% або ж $417,5 млн було зібрано по всьому світу. Це найбільший світовий прокат для Бреда Пітта, який виконав головну роль у стрічці.

Наприкінці липня повідомляли, що фільм заробив понад $500 млн, а аналітики прогнозували близько $550 млн у фіналі прокату. Але стрічка, виробництво якої обійшлося більш ніж у $250 млн, мала зібрати понад $600 млн, аби окупитися — і це їй вдалося.

Своєю чергою "Супермен", прем'єра якого відбулася трохи пізніше, 10 липня, зібрав вже $604,5 млн. На відмінну від спортивної драми, супергеройське кіно завдячує ринку США більшості зборів — $347 млн проти $257,5 млн у глобальному прокаті.

Обидва фільми виявилися великим успіхом, зокрема для Warner Bros. Pictures, яка працювала над ними разом із DC Studios та Apple Studios.