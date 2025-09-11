У першій половині 2025 року кількість DDoS атак на Європу зменшилася на 73%

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Кількість DDoS-атак в Європі зменшилася на 73% за перші шість місяців 2025 року у порівнянні з тим самим періодом роком раніше — з 848 випадків у першій половині 2024 року до 225 цього. Про це свідчать дані латвійської технологічної компанії Tet. При цьому, помічено зростання кількості зламів пристроїв, які потім використовуються в атаках.

Улдіс Лібієтіс, менджер з IT-безпеки в Tet, пояснює, що зниження DDoS-атак зумовлене двома факторами: ліквідацією 27 кіберзлочинних платформ наприкінці 2024 року та зміна підходу зловмисників з масових, на менш помітні, але складніші та цілеспрямовані атаки.

Згідно з Tet, у 2025 році Державна поліція Латвії разом з Європолом зупинила одну зі злочинних груп, які роками атакували фінансовий сектор та державні установи, а також допомогла вимкнути сервери проросійської кіберзлочинної мережі NoName057(16).

Цього року найбільшу кількість DDoS-атак було зафіксовано на початку травня. Компанія пов'язує це з навчання з кіберзахисту Locked Shields 2025, що проходили у Ризі. Під час події понад 4000 учасників з 41 країни брали участь у захисті критичних інфраструктур від змодельованих кібератак.

На додачу до цього Tet відзначає, що найбільша зафіксована у 2025 році DDoS-атака досягла 300 Гбіт/С. Крім того, зараз зростає кількість скомпрометованих пристроїв з Латвії, які зловмисники згодом використовують в атаках на інші країни.