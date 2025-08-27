ЄС спростував звинувачення Трампа про дискримінацію американських технологій

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Європейська Комісія відкинула заяви президента США Дональда Трампа про те, що правила цифрових послуг ЄС нібито несправедливо націлені на американські технологічні компанії, і наголосила, що вони не є формою цензури. Про це пише Reuters.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про намір ввести додаткові мита на всі країни, які впроваджують цифрові податки, закони або регуляції, та що "всі вони спрямовані на шкоду або дискримінацію американських технологій". Також він розглядає можливість запровадити санкції проти європейських чиновників, які дотичні до законів Digital Markets Act (DMA) та Digital Services Act (DSA).

Єврокомісія підкреслила, що DMA та DSA застосовуються до всіх платформ, що працюють у ЄС, незалежно від країни походження, і регулюють економічну діяльність на території блоку. Представник Комісії нагадав, що останні три рішення DSA були застосовані до китайських компаній AliExpress, Temu та TikTok.

Крім того, у ЄС спростували твердження про цензуру. DSA не зобов’язує платформи видаляти контент, а вимагає лише дотримання власних правил і умов. За словами представника Комісії, понад 99% рішень щодо модерації контенту в ЄС приймаються самими платформами.

Представник Комісії додав, що закони ЄС спрямовані на захист користувачів та безпечне середовище в інтернеті, включаючи боротьбу з незаконним і шкідливим контентом, а не на дискримінацію конкретних компаній.