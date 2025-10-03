Українська правда
ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
3 жовтня, 17:42
Європейський союз наступного року планує впровадити єдиний набір правил для стартапів, які допоможуть їм зростати та працювати у регіоні, а також полегшить утримання талантів. Про це повідомляє Reuters.

Голова виконавчої влади Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Європейська комісія представить законодавство про створення "28-го режиму" для стартапів. Він замінить 27 окремих національних систем, якими стартапи змушені користуватися зараз.

"Занадто часто легше розширюватися на інший континент, ніж по всій Європі", — сказала фон дер Ляєн. Я хочу, щоб для вас це було так само як для стартапу з Сан-Франциско, який розширюється по всій території США", — сказала Ляєн.

Ці правила стануть частиною ширших зусиль з метою зміцнення технологічної екосистеми Європи, який включає багатомільярдний фонд Scaleup Europe Fund та стратегію AI First, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у різних галузях промисловості.

Бізнес Стартапи Європейський союз
