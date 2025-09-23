ЄС перевірить, як Apple, Google та Microsoft контролюють фінансові махінації в інтернеті

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Європейський союз перевірить, як Apple, Google та Microsoft борються з онлайн-шахрайством і чи роблять це ефективно. Перевірка є частина ширшого нагляду за роботою великих технокомпаній в інтернеті, повідомляє Financial Times.

Виконавча Віцепрезидентка Європейської Комісії Генна Вірккунен повідомила виданню, що у вівторок, 23 вересня, регуляторні органи блоку надішлють офіційні запити про надання інформації Apple, Google та Microsoft, а також Booking Holdings.

"Ми бачимо, що все більше і більше злочинних дій відбувається в інтернеті", — сказала Вірккунен. "Ми маємо переконатися, що онлайн-платформи дійсно докладають усіх зусиль для виявлення та запобігання поширенню такого роду незаконного контенту".

Перевірка зі сторони ЄС може привести й до офіційного розслідування та навіть потенційних штрафів для компаній. Вірккунен також підкреслює, що комісія розглядала можливість окремих компаній, а не їх розташування, оскільки президент США раніше грозився вводити мита проти країн, що штрафують американські компанії.

Єврокомісія проведе ретельну перевірку, у якій вивчить, як саме Apple і Google поводяться з підробленими додатками у своїх магазинах, зокрема банківськими. Також регулятор розгляне підроблені результати у пошуковій видачі Google та Bing.

Крім того, ЄС хоче дізнатися більше про те, як Booking Holdings бореться з фейковими оголошеннями про житло. Це єдина європейська компанія серед чотирьох, що перевірятимуться, і її найбільша дочірня компанія Booking.com розташована в Амстердамі.

Вірккунен також розповіла, що щорічні збитки від онлайн-шахрайства в ЄС перевищують €4 мільярди. Заразом вона відзначила, що розвиток штучного інтелекту ускладнює виявлення таких випадків. Загалом боротьба з фінансовим шахрайством стане новим пріоритетом у межах "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA).