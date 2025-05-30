ЄС у липні 2025 року випустить додаток для перевірки віку користувачів онлайн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Європейський союз у липні запустить новий застосунок для підтвердження віку, який дозволить користувачам залишати свої особисті дані конфіденційними під час взаємодії з платформами. За даними Financial Times, цей додаток стане тимчасовим інструментом до впровадження цифрового гаманця особистості, запланованого на 2026 рік.

Попри те, що ЄС не впроваджувала жодного закону про обов'язкове підтвердження віку для онлайн-платформ, союз встановив правові зобов'язання для сайтів, що надають послуги неповнолітнім користувачам або містять порнографічний чи шкідливий контент. Новий додаток дозволить ЄС застосувати жорсткіший підхід щодо платформ, які недостатньо роблять для оцінки та управління ризиками.

"Захист неповнолітніх є дуже важливим пріоритетом для нас, і ми вживатимемо більше заходів у цьому напрямку… З боку платформи, було б також добре, якби вони створили дизайн з дуже високим рівнем безпеки, конфіденційності та захисту для неповнолітніх", – розповіла у коментарі для FT Хенна Вірккунен, керівник ЄС з питань технологій.

Вірккунен відзначає, що очікує більше зусиль від компаній, що володіють великими соціальними мережами. Вона також закликала технологічні компанії добровільно вжити рішучих заходів для захисту дітей, а не чекати, допоки втрутиться уряд.

Європейські країни раніше запропонували впровадити "цифровий вік повноліття" для соціальних мереж та інших онлайн-платформ. Водночас Вірккунен вважає, що домовитися про один вік буде важко, враховуючи різні сервіси та культури. Натомість вона пропонує покладатися на компанії, аби вони самі "оцінили та пом’якшили ризики, які вони створюють" через дизайн своїх платформ.

Крім цього, Європейський союз раніше відкрив розслідування щодо порносайтів, зокрема Pornhub, через те, що вони недостатньо роблять для того, аби обмежити доступ до свого вмісту неповнолітнім користувачам.

Схожі ініціативи проходять і в інших регіонах. Зокрема в Австралії наприкінці 2024 року ухвалили законопроєкт, що має заборонити підліткам до 16 років використовувати соціальні мережі. У Техасі, США, також підписали закон про заборону соціальних мереж неповнолітнім, який набуде чинності з 1 січня 2026 року.