Дослідження: середній вік геймерів у світі сягнув 41 року, половина з них жінки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Згідно зі звітом Power of Play: 2025 Global Video Games Report від Entertainment Software Association (ESA), жінки складають 48% від усіх гравців світу, а чоловіки — 51%.

Ці дані отримані внаслідок глобального опитування, яке провела AudienceNet. У ньому взяли участь 24 216 респондентів із 21 країни на шести континентах. Окрім розподілу геймерів за статтю, ESA наводить і інші цікаві показники, зокрема середній вік гравців — 41 рік.

Не менш цікавою виявилася й частина про причини, чому люди обирають ігри. Найпоширеніші три мотиви — для розваг, відпочинку та тренування мозку. Також ESA наводить статистику за пристроями: 55% геймерів грають на смартфонах, 21% — на ПК чи ноутбуках, ще 21% — на консолях, 2% користуються VR-гарнітурами, а 1% віддають перевагу іншим варіантам.

Водночас серед жінок смартфони є популярнішими — 64% проти 46% у чоловіків. Якщо брати вікову категорію, то старші люди, віком від 55 років, також надають смартфонам — 61% проти 50% віком до 35.

У звіті також підкреслюють позитивні сторони геймінгу. Серед них — розумова стимуляція, зменшення стресу та доступність для людей з різними можливостями. Крім того, ігри сприяють відчуттю щастя, допомагають заводити нових друзів, легше переживати складні періоди та мають інші корисні ефекти.