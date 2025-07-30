The Boring Company Маска побудує 16-кілометровий тунель для Tesla в Нешвіллі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Ілона Маска The Boring Company разом з губернатором Теннессі оголосили про плани побудови 16-кілометрову підземну транспортну лінію в місті Нешвілл. Вона з’єднає центр міста та конференц-центр із міжнародним аеропортом. Про це пише TechCrunch.

Проєкт профінансує сама компанія та її приватні партнери. Найближчим часом місцева влада та The Boring Company мають розпочати консультації з громадськістю, оцінку маршрутів та планування першої фази будівництва. За прогнозами, першу ділянку можуть відкрити вже восени 2026 року.

Якщо реалізація буде успішною, Нешвілл стане другим містом із подібною системою — перша діє у Лас-Вегасі. Там тунелем скористались вже 3 млн пасажирів.

The Boring Company заснували у 2017 році після того, як Маск поскаржився у Twitter на затори. Спочатку компанія планувала будувати мережу тунелів із гіперлупами, але багато проєктів в Лос-Анджелесі, Чикаго та інших містах були скасовані або заморожені.

Нинішня концепція — це скоріше альтернатива громадському транспорту, яка, за словами посадовців штату, може бути менш затратною і розвантажить міську інфраструктуру.