Ілон Маск став першою людиною у світі, чий капітал перевищив $500 млрд

Ілон Маск став першою людиною у світі, чий капітал перейшов відмітку у $500 млрд. Найбагатша людина світу на $150 млрд випереджає Ларрі Еллісона, який посідає друге місце, і на півдорозі до того, щоб стати першим у світі трильйонером, повідомляє Forbes.

Такого результату Маск досягнув здебільшого завдяки акціям Tesla, вартість яких нещодавно зросла на 4%. Це додало $9,3 млрд до статків Маска. Загалом вартість акцій виробника електромобілів майже подвоїлася з того моменту, як Маск у квітні оголосив, що покидає свою роль у DOGE, аби проводити більше часу у компанії. Зараз частка гендиректора Tesla додає його статкам $191 млрд.

Ще одне джерело статків Маска — компанія SpaceX, яку оцінюють у $400 млрд. Його частка становить близько 42%, тобто приблизно $168 млрд. Крім того, xAI Holdings, куди входять стартап зі штучного інтелекту xAI та соцмережа X (колишній Twitter), додає йому ще близько $60 млрд.

Маск збільшив свій чистий капітал до $500 млрд всього за п'ять років. Станом на березень 2020 його статки становили лише $24,6 млрд, а такому стрімкому зростанню посприяли акції Tesla, завдяки яким він став першою людиною у світі, чий капітал перевищив $100 млрд вже у серпні того ж року. Звання найбагатшої людини у світі Маск здобув у січні 2021 року з чистим капіталом $190 мільярдів, у листопаді 2021 року — $300 млрд, у грудні 2024 — $400 млрд, і ось врешті пів трильйона.

Forbes прогнозує, що якщо все триватиме так само, то до 2033 року Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером завдяки бонусним виплатам Tesla, які разом можуть досягти $1 трлн.