Саудівська Аравія допоможе Electronic Arts стати приватною компанією після угоди на $50 млрд — WSJ

Американський видавець відеоігор Electronic Arts (EA) веде переговори щодо свого викупу, який оцінюється у близько $50 мільярдів. Якщо угода буде завершена, компанія втратить статус публічної та перейде у приватну власність. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

EA вийшла на біржу ще у 1990 році та відтоді залишалася публічною компанією. Тепер група інвесторів, серед яких приватна інвестиційна компанія Silver Lake, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners, обговорюють умови переходу. Найбільшим джерелом фінансування Affinity Partners також є PIF.

Саудівський фонд уже володіє близько 10% акцій EA, що робить його одним із ключових акціонерів. Reuters пише, що за оцінками аналітиків, інтерес Саудівської Аравії пояснюється стабільними прибутками від щорічних спортивних серій, зокрема Madden NFL та NHL. Крім того, країна активно інвестує у світову ігрову індустрію в межах стратегії розширення економіки після ери нафти.

За останні роки PIF придбав частки у Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Nintendo та Embracer Group. У березні 2025 року компанія Niantic, розробник Pokémon Go, продала свій ігровий підрозділ структурі, що належить Саудівській Аравії.

На відміну від PIF, Silver Lake наразі не має значних інвестицій у сфері відеоігор, окрім частки в Unity Technologies. Водночас саме ця компанія може стати важливим партнером у фінансуванні угоди.

За даними Bloomberg, оголошення про викуп може відбутися вже наступного тижня. Водночас остаточні умови ще не узгоджені, і деталі можуть змінитися. Якщо угода буде реалізована, вона стане найбільшим викупом із залученням позикових коштів в історії.

Таким чином, EA може завершити 35-річний період перебування на біржі та перейти під контроль об’єднаної групи інвесторів, серед яких ключову роль відіграє Саудівська Аравія.