Офіційно: Electronic Arts продадуть приватним інвесторам у рамках угоди на $55 млрд

Electronic Arts оголосила про укладення остаточної угоди про придбання компанії консорціумом інвесторів, що складається з Silver Lake, Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners за $55 млрд.

У межах цієї угоди консорціум заволодіє 100% компанії, водночас PIF збереже вже наявну частку 9,9%. Заразом акціонери компанії отримають $210 за акцію, що на 25% перевищує ринкову вартість акції EA станом на кінець торгів 25 вересня 2025 року.

Транзакція була схвалена радою директорів Electronic Arts й очікується, що вона буде закрита у першому кварталі 2027 фінансового року. Як й інші подібні угоди, купівля EA підлягає звичайним умовам закриття, включаючи отримання необхідних регуляторних схвалень та схвалення акціонерами компанії.

Як повідомляється в офіційному пресрелізі, угода фінансується за рахунок коштів від PIF, Silver Lake та Affinity Partners, а також завдяки внесенню наявної частки PIF у EA. Це становить близько $36 млрд акціонерних інвестицій. Ще $20 млрд буде забезпечено борговим фінансуванням від JPMorgan Chase Bank, з яких $18 млрд планують надати після завершення угоди.

PIF, Silver Lake та Affinity Partners мають намір повністю профінансувати акціонерну частину угоди коштом капіталу, що перебуває під їхнім контролем. Після завершення транзакції штаб-квартира EA залишиться у Редвуд-Сіті, Каліфорнія, а компанією й надалі керуватиме генеральний директор Ендрю Вілсон.

"Наші креативні та захоплені команди в EA подарували надзвичайні враження сотням мільйонів шанувальників, створили одні з найвідоміших у світі інтелектуальних продуктів та принесли значну цінність для нашого бізнесу. Цей момент є потужним визнанням їхньої надзвичайної роботи", — сказав Ендрю Вілсон, голова та генеральний директор Electronic Arts. "У майбутньому ми продовжимо розширювати межі розваг, спорту та технологій, відкриваючи нові можливості. Разом із нашими партнерами ми створимо трансформаційні враження, які надихатимуть майбутні покоління. Я як ніколи раніше натхненний майбутнім, яке ми будуємо".

Як відмічає відомий ігровий журналіст Джейсон Шраєр, саме борг на суму $20 млрд є головною частиною цієї угоди, адже він може призвести до значних скорочень витрат, включно з новими звільненнями, а також впровадженням нових агресивних засобів монетизації.