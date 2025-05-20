Експорт смартфонів із Китаю до США впав до найнижчого рівня з 2011 року — Bloomberg

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У квітні 2025 року експорт смартфонів із Китаю до США впав до найнижчого рівня з 2011 року — майже на 72%, до менш ніж $700 мільйонів. Для порівняння, загальний обсяг експорту з Китаю до США скоротився на 21%, пише Bloomberg.

Такий різкий спад у постачанні смартфонів, включаючи iPhone, є наслідком американських мит, які досягають 145% на деякі китайські товари. Це серйозно впливає на технологічні ланцюги постачання, змушуючи компанії переорієнтовуватись на інші ринки.

Аналітики попереджають про ризик масштабної торгівельної війни між двома наддержавами. Минулого року США та Китай наторгували на $690 мільярдів, і зниження цього обсягу може вплинути на цілі галузі та споживчі ціни.

Смартфони, ноутбуки й літій-іонні батареї — головні товари, які США імпортують із Китаю. Водночас до Китаю США постачають нафту, сою, турбіни та обладнання для виробництва чипів.

Через торгівельні обмеження Apple активно переносить виробництво iPhone до Індії, яка стала другим за величиною центром складання цих пристроїв. За рік експорт компоненті до Індії зріс майже вчетверо. Хоча Трамп виступає проти такої міграції виробництва, закликаючи Apple повернути його до США, наразі це виглядає нереалістичним: iPhone ніколи не вироблявся в Америці, і в короткостроковій перспективі цього не станеться.

Таким чином, геополітичне напруження й економічні заходи суттєво змінюють глобальні ланцюги постачання в технологічному секторі.