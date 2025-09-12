В EGS безплатно роздають Ghostrunner 2, Monument Valley 2 та The Battle of Polytopia

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Epic Games Store розпочав нову роздачу, пропонуючи одразу три гри: Ghostrunner 2, Monument Valley 2 і The Battle of Polytopia. Забрати їх можна безплатно до 18 вересня 2025 року.

Ghostrunner 2 — це хардкорний слешер від першої особи в кіберпанковому світі. Гравці повертаються до ролі кіберніндзя, який бореться за майбутнє людства, використовуючи покращену бойову систему, нелінійні рівні, мотоцикл і нові режими. Гра має офіційну українську текстову локалізацію.

Monument Valley 2 — головоломка з унікальним візуальним стилем, натхненним оптичними ілюзіями. У грі потрібно маніпулювати перспективою рівнів, щоб прокладати шлях через сюрреалістичні світи, слідуючи за історією матері та її дитини.

The Battle of Polytopia — покрокова стратегія, де гравці очолюють одну з 16 цивілізацій у пласкому світі. Досліджуйте технології, розширюйте імперію та змагайтеся в одиночному або багатокористувацькому режимах.

Наступного тижня, з 18 по 25 вересня, EGS роздаватиме Project Winter і Samorost 2.