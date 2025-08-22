Ecosia пропонує Google $0 за контроль над Chrome

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Німецька некомерційна організація Ecosia, відома своєю однойменною пошуковою системою та екобраузером, запропонувала безплатно контролювати Google Chrome на 10 років. Хоч це здається дивним, особливо на тлі Perplexity, яка готова заплатити за браузер $34,5 млрд, така пропозиція має логіку.

Як сповіщає TechCrunch, Ecosia переконана, що протягом наступних 10 років Chrome принесе $1 трильйон доходу, через що компанії на кшталт Perplexity й готові віддавати настільки великі суми. Пропозиції німецької компанії полягає у тому, що вона залишає собі 60% доходу, тобто $600 млрд протягом 10 років, та вкладатиме їх у кліматичні проєкти, що є головною місією некомерційної організації. 40%, або ж $400 млрд, підуть Google.

Крім того, що Google продовжить отримувати дохід від свого браузера, компанія також володітиме інтелектуальними правами на продукт, а її пошукова система може й надалі бути встановленою за замовчуванням у Chrome. По закінченню 10 років, контроль над браузером може бути переданий іншій стороні.

Ба більше, Ecosia та Google вже мають партнерство, що передбачає розподіл доходів, адже німецька компанія використовує Google для роботи своєї пошукової системи. Так само однойменний браузер використовує Chromium, на якому працює і Chrome. Через це головний виконавчий директор організації Крістіан Кролл вважає, що пропозиція Ecosia має право на існування.

Серед інших переваг такої пропозиції для Google є збереження робочих місць розробників Chrome. Водночас Кролл каже, що більшою ціллю є змусити суд, який визнав Google монополістом на ринку пошуку, розглянути альтернативи типовим варіантам продажу браузера або виділення активів.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США вимагає від Google продати Chrome після того, як техгіганта було визнано монополістом на ринку пошуку. Крім Perplexity та Ecosia, у купівлі також зацікавлені Yahoo! та OpenAI. Розробник ChatGPT, на думку аналітиків, може запропонувати ще більше, ніж Perplexity.

Водночас Google не збирається так легко віддавати один зі своїх основних продуктів. На початку червня компанія заявила, що апелюватиме рішення федерального суду США. Для свого захисту техгігант каже, що продаж може створити ризики для приватності користувачів.