Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

EcoFlow представила систему резервного живлення для будинку Delta Pro Ultra X

EcoFlow представила систему резервного живлення для будинку Delta Pro Ultra X
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
14 жовтня, 17:32
0

EcoFlow представила свою найпотужнішу домашню систему резервного живлення Delta Pro Ultra X. Вона дає на 60% більше потужності, ніж попередня модель, але й коштує чимало — $7999, а з панеллю Smart Home Panel 3 — $10899.

За словами EcoFlow, Delta Pro Ultra X може бути встановлена та готова до роботи лише за 7 днів. Система має вихідну потужність 12 кВт, яку можна збільшити до 36 кВт завдяки трьом інверторам. Вона може живити кожне коло в домі — навіть велику систему центрального кондиціонування, індукційну піч чи зарядний пристрій для електромобіля

Завдяки новому алгоритму DELTA Pro Ultra X "розпізнає" підключені прилади й підлаштовує запуск під кожен з них. Це дозволяє без проблем витримувати стрибки напруги до 45 кВт.

До пристрою можна під'єднати до 30 додаткових акумуляторів — легко й без інструментів. Це збільшує запас енергії до 180 кВт·год.

Крім того, Також Delta Pro Ultra X отримала нову Smart Home Panel 3-го покоління на 200 ампер. Її можна встановити як основну або додаткову панель для керування та моніторингу. Це дозволяє швидко вимикати другорядні прилади під час відключень електроенергії.

зарядні станції Дім EcoFlow
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень