EcoFlow представила систему резервного живлення для будинку Delta Pro Ultra X

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

EcoFlow представила свою найпотужнішу домашню систему резервного живлення Delta Pro Ultra X. Вона дає на 60% більше потужності, ніж попередня модель, але й коштує чимало — $7999, а з панеллю Smart Home Panel 3 — $10899.

За словами EcoFlow, Delta Pro Ultra X може бути встановлена та готова до роботи лише за 7 днів. Система має вихідну потужність 12 кВт, яку можна збільшити до 36 кВт завдяки трьом інверторам. Вона може живити кожне коло в домі — навіть велику систему центрального кондиціонування, індукційну піч чи зарядний пристрій для електромобіля

Завдяки новому алгоритму DELTA Pro Ultra X "розпізнає" підключені прилади й підлаштовує запуск під кожен з них. Це дозволяє без проблем витримувати стрибки напруги до 45 кВт.

До пристрою можна під'єднати до 30 додаткових акумуляторів — легко й без інструментів. Це збільшує запас енергії до 180 кВт·год.

Крім того, Також Delta Pro Ultra X отримала нову Smart Home Panel 3-го покоління на 200 ампер. Її можна встановити як основну або додаткову панель для керування та моніторингу. Це дозволяє швидко вимикати другорядні прилади під час відключень електроенергії.