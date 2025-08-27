EA перезапускає серію Skate у форматі Free-to-Play

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

EA анонсувала, що культова серія Skate повертається. Ранній доступ до нової частини стартує 16 вересня 2025 року на ПК (Steam і Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S. Гра буде безплатною.

Проєкт розробляє студія Full Circle, створена спеціально для нового Skate. Трейлер, випущений разом із датою релізу, показує вигадане місто Сан Ванамстердам та комбінації трюків зі смішними падіннями, нагадуючи про характерну для серії фізику.

Серія Skate відома реалістичною фізикою та унікальним контролем, який дозволяє виконувати трюки за допомогою аналогових стіків (flick it), що імітує реальне катання на скейтборді. Гравці цінують відкриті міські простори, свободу дій, можливість імпровізації та комедійні моменти падінь. Саме ці елементи зробили франшизу культовою.

Ранній доступ Skate включає підтримку кросплею та кроспрогресії, а нова частина зберігає ключові механіки серії, вже перебудовані на рушії Frostbite.