Оновлення PS5 додає швидке перемикання DualSense між пристроями та новий режим економії енергії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony починає розповсюджувати нове системне оновлення для PlayStation 5, яке спрощує використання контролера DualSense з різними пристроями та додає нові налаштування енергоефективності консолі. Про це компанія повідомила у власному блозі.

Після оновлення геймпад зможе запам’ятовувати до чотирьох підключень. Щоб налаштувати багатопрофільне перемикання, потрібно вимкнути контролер, а потім затиснути кнопку PS разом з однією з кнопок дій (трикутник, коло, хрестик або квадрат) більше ніж на п’ять секунд. Після цього світлова панель і сенсорна панель мигнуть двічі, сигналізуючи про готовність до сполучення. Кожна з кнопок відповідає за окремий слот підключення, що дозволяє швидко перемикатися між консоллю, ПК чи мобільними пристроями.

Щоб змінити підключений пристрій, достатньо затиснути кнопку PS разом із вибраною кнопкою дії. Контролер підтримує Windows, macOS, iOS, iPadOS, tvOS та Android, що спрощує його використання не лише з консоллю, але й із хмарними сервісами та мобільними іграми.

Оновлення також вводить режим Power Saver, який зменшує енергоспоживання консолі через зниження продуктивності у підтримуваних іграх. Першими сумісними тайтлами стануть Death Stranding 2: On The Beach, Demon's Souls та Ghost of Yōtei. За замовчуванням ця функція вимкнена, тож продуктивність ігор не зміниться без активації користувачем. Sony окремо наголосила, що якщо гра не підтримує цей режим, зниження продуктивності не відбудеться.