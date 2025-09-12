Українська правда
ДСНС та творці S.T.A.L.K.E.R. 2 разом зробили ролик про основи мінної безпеки

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
12 вересня, 13:25
ДСНС України та студія GSC Game World запустили спільний проєкт із популяризації правил мінної безпеки, використавши всесвіт гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

У ролику, створеному на основі гри, головний герой Скіф демонструє базові правила:

  • Не підходити до підозрілих предметів
  • Не торкатися їх
  • Повертатися назад тим самим шляхом
  • Телефонувати 101

За даними ДСНС, Близько 23% території України залишаються небезпечними через міни та боєприпаси, а розмінування триватиме десятки років. Попри обізнаність про ризики, понад половина підлітків поводяться необачно, особливо хлопці 14–17 років, які схильні недооцінювати небезпеку.

Щоб донести важливе повідомлення у зрозумілій формі, ДСНС разом із GSC Game World інтегрували тему мінної загрози у знайомий гравцям віртуальний світ. За словами розробників, проєкт має допомогти зберегти життя, замінюючи сухі лекції емоційним зануренням.

