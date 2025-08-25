У Флориді тестують озброєні дрони для реагування на стрілянину в школах

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Три шкільні округи Флориди почали випробування озброєних дронів, які можуть реагувати на стрілянину протягом кількох секунд. Система Campus Guardian Angel отримала дозвіл від губернатора Рона Десантіса й може стати постійною частиною шкільної безпеки вже з січня 2026 року. Про це пише TechSpot.

В кожній школі буде 6 дронів, які зберігатимуться у захищених боксах та керуватимуться віддаленими операторами з головного офісу компанії в Остіні. У приміщеннях вони розвивають швидкість до 80 км/год, а на відкритій території — до 160 км/год, що дозволяє досягти будь-якої точки кампусу за лічені секунди. Дрони надаватимуть постійну відеотрансляцію, допомагаючи правоохоронцям визначити місцезнаходження нападника та оцінити ситуацію.

Пристрої оснащені нелетальною зброєю: перцевими набоями, засобами для дезорієнтації та склорізами для швидкого проникнення до класів. Оператори вирішуватимуть, коли втрутитися, кооперуючись із тактичними фахівцями та правоохоронцями.

Попри потенційну користь, система викликає побоювання щодо безпеки. Існує ризик технічних збоїв, зіткнення дронів з учнями або персоналом під час швидкого переміщення, а також питання щодо рівня підготовки операторів. Деякі експерти побоюються, що використання дронів у таких ситуаціях може ще більше ускладнити кризову реакцію.

Система буде встановлена у школах у вересні-жовтні 2025 року, а повноцінна служба реагування запрацює з січня 2026-го. Розробники зазначають, що понад 30–90 дронів на кампус можуть підвищити безпеку, але успішність технології стане зрозумілою лише під час практичного використання.

За останні три роки у школах США сталося близько 1000 інцидентів із застосуванням зброї, що у десять разів більше, ніж десять років тому. Нові системи безпеки з’являються на тлі посилення контролю над мобільними телефонами: Флорида першою ввела заборону на використання гаджетів у класах, і зараз подібні правила поширені вже у 35 штатах.