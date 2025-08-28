Виробник роботів-пилососів Dreame випустить електричний суперкар

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Dreame Technology, китайський виробник побутової техніки, основною продукцією якого є бездротові пилососи, виходить на автомобільний ринок. Компанія готує повністю електричний суперкар, що конкуруватиме з Bugatti Veyron, повідомляє CneEVPost.

Перший електромобіль компанії запланований на 2027 рік, а електричний мотор буде власної розробки Dreame. Компанія заявляє, що планувала вийти на автомобільний ринок ще з 2013 року та за цей час зібрала команду з 1000 осіб, що працюють над проєктом.

Dreame каже, що її перший автомобіль створить інтелектуальну екосистему, відмінну від традиційних авто люкс-класу. Вона забезпечить безперешкодну інтеграцію з розумними будинками та мобільними пристроями користувачів.

Заразом компанія визнає, що автомобільна промисловість Китаю вступила у фазу жорсткої конкуренції. Dreame каже, що використовуватиме правильні продукти, стратегію та темпи, щоб вивести продукцію китайського виробництва на світові ринки високого класу.

Це вже не вперше, коли китайський виробник техніки випускає власне авто. Xiaomi, яка набула всесвітньої популярності завдяки смартфонам, у грудні 2023 року представила свій перший електромобіль — седан SU7. Раніше цього року компанія представила другу автівку — електричний кросовер YU7.