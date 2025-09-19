Виробник роботів-пилососів Dreame вийде на ринок смартфонів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Китайський виробник побутової техніки Dreame Technology, відомий зокрема своїми роботами-пилососами, готується випустити свій перший смартфон. Про це повідомляє GSMArena.

Смартфон називатиметься Dreame Space й компанія оприлюднила його тизер на китайській платформі Weibo, але поки не ділиться жодними додатковими подробицями.

Лише відомо, що основний акцент у смартфоні компанія зробить на камері, зокрема на астрофотографії. Презентація пристрою очікується пізніше, але дата поки немає.

Нагадаємо, що раніше Dreame оголосила про вихід на автомобільний ринок. Компанія готує електричний суперкар. Він матиме інтелектуальну екосистему, що забезпечить безперешкодну інтеграцію з розумними будинками та мобільними пристроями користувачів.