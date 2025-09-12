Вийшла демоверсія української гри Dream Garden від розробників My Dream Setup

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Українська студія Campfire Studio, відома грою My Dream Setup, представила демоверсію нового проєкту. Гра має назву Dream Garden і була вперше показана наприкінці 2024 року. Демо доступне на сторінці гри у Steam. Розробники сподіваються, що повноцінний реліз відбудеться пізніше цього року.

Dream Garden — це спокійний симулятор, у якому можна створювати мініатюрні садові діорами з піщаними візерунками, водоймами, деревами, містками та іншими деталями. Гравцям пропонується широкий вибір елементів — кущі, каміння, квіти, декоративні об’єкти, а також можливість змінювати рельєф, налаштовувати час доби й погоду.

Попередня гра Campfire Studio, My Dream Setup, здобула популярність у гравців по всьому світу. Вона дає змогу створювати кімнату своєї мрії й, за даними аналітичних платформ, розійшлася накладом понад 300 тисяч копій.

Інші проєкти Campfire Studio включають стрімкий та насичений екшеном roguelike Arcane Blast, а також Catch & Cook — рибальську пригодницьку гру, в якій ви не тільки рибалка, але й власник ресторану.

Також читайте: Інтерв’ю з Олексієм Дробним з Campfire Studio: про успіх My Dream Setup, інші проєкти студії та тренд на затишні ігри.