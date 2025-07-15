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Дослідники розробили робопса, здатного ходити як людина

Дослідники розробили робопса, здатного ходити як людина
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
15 липня, 16:10
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Дослідники з ArcLab при Гонконзькому університеті розробили робопса, здатного ходити на двох лапах складною місцевістю, зберігати рівновагу під час ударів і навіть самостійно підійматися після падіння. Про це пише Interesting Engineering.

Унікальність цієї розробки полягає у використанні біоінспірованого контролера TumblerNet, що працює на основі глибокого навчання з підкріпленням (Deep Reinforcement Learning). Він дозволяє роботу імітувати людську ходу та адаптуватися до різних умов — навіть на піску, сипких каменях чи матах.

TumblerNet поєднує інформацію про центр маси й центр тиску в єдину систему, що імітує балансування людини. Завдяки цьому робот може вільно переходити від чотириногого до двоногого режиму, використовуючи передні або задні лапи, а також виконувати складні рухи, включаючи розвороти та рух по колу.

Ще однією його особливістю є стійкість. Він витримує удари, штовхання та навіть падіння — і при цьому не потребує додаткової системи відновлення рівноваги. У разі втрати балансу робот здатен самостійно піднятися, навіть якщо зачепився за предмети.

Дослідники також протестували робота на пляжі — середовищі, де важко тримати рівновагу. Попри складні умови, він успішно рухався на двох лапах, що свідчить про високу адаптивність і надійність розробки.

На відміну від традиційних чотириногих роботів-собак, ця модель краще пристосована до середовища, де мешкають люди. Вона може долати сходи, уникати перешкод і залишати "вільні лапи" для виконання завдань. Це робить її особливо корисною для догляду за людьми, порятунку та взаємодії з людиною в реальному середовищі.

Технології Роботи
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