Трамп оголосив про запровадження щорічного збору у $100 тисяч для висококваліфікованих іноземних працівників

Президент США Дональд Трамп повідомив про введення нового щорічного збору у розмірі $100 тисяч для всіх нових заявників на візу H-1B. Про це пише The Verge.

Ця програма використовується для залучення висококваліфікованих іноземних працівників, зокрема у сфері технологій. Найбільшим користувачем H-1B є Amazon, яка має близько 14 тисяч таких співробітників. Google, Meta, Microsoft, Apple та індійська IT-компанія Tata Consultancy також мають понад 4 тисячі працівників кожна на цих візах.

Новий збір стосуватиметься лише нових заявок і, ймовірно, стане предметом судових оскаржень. Водночас деякі компанії вже вживають заходів: за повідомленнями, Microsoft та Amazon розіслали внутрішні інструкції працівникам, які перебувають за межами США, з порадою повернутися до країни до набрання чинності збору з 21 вересня. Американські технологічні компанії також радять своїм внутрішнім іноземним працівникам, які мають візи, утриматися від виїзду із США через ризик неможливості подальшого повернення.

Крім того, адміністрація Трампа анонсувала нову програму "золотої карти", яка замінить візи EB-1 та EB-2 для осіб з "видатними здібностями" (художників, спортсменів, педагогів та керівників) або високими науковими ступенями. Для отримання "золотої картки" заявник має довести "виняткову цінність для США" шляхом внеску у розмірі $1 мільйона. Якщо кандидат спонсорується компанією, сума може зрости до $2 мільйонів. Цілком зрозуміло, що в межах цієї нової програми вирішальним фактором стане фінансова спроможність, а не професійні вміння людей.

За словами американського уряду, програма має на меті залучити понад $100 мільярдів для зменшення державного боргу та податків, хоча офіційних підтверджень цих прогнозів немає.

Зазначається, що на тлі державного боргу США у понад $37 трильйонів очікуваний фінансовий ефект від нових зборів буде незначним.