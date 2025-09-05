Porsche представила станцію для бездротової зарядки електричного Cayenne 2026

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Porsche представила індукційну систему зарядки для майбутнього електричного Cayenne, реліз якого запланований на 2026 рік. Технологію показали на виставці IAA Mobility у Мюнхені, і вона дозволить заряджати авто без кабелів — достатньо припаркувати його над спеціальною плитою.

Система складається з двох частин: підлогової плити з повітряним охолодженням та плити під авто з рідинним охолодженням. Остання інтегрується в конструкцію машини ще на заводі, тому для отримання функції потрібно замовляти попередню підготовку під час виробництва. Також плиту можна буде додати й пізніше у дилера.

Зарядний модуль потужністю 11 кВт важить близько 50 кг і працює з напругою 240 В та силою струму 48 А. Система витримує температуру від –40 до +50°C і може забезпечувати до 90% ефективності — приблизно стільки ж, як і звичайна зарядка Level 2. Дощ, сніг чи листя на плиті не впливають на процес, а ось тварин або металеві предмети вона визначає й автоматично зупиняє зарядку. Плиту навіть можна переїхати важким авто — вона залишиться неушкодженою.

Паркування спрощує режим Park Assist: авто саме вирівнюється над плитою, а пневмопідвіска автоматично зменшує відстань для оптимальної передачі енергії. Контроль та налаштування інтегровані у застосунок MyPorsche.

Ціни для США ще не оголошені, але в Німеччині повний комплект коштуватиме приблизно $9500. До речі, Porsche підтвердила, що вже випущені Taycan і Macan не підтримуватимуть цю технологію.