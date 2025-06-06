Український ринок фіксованого інтернету: доходи впали на 30%

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Після заборони спрощеної системи оподаткування доходи на ринку фіксованого інтернету у четвертому кварталі 2024 року впали на 30%.

Як сказано у аналізі Офісу ефективного регулювання BRDO, доходи ринку впали до 4,3 млрд грн порівняно з ІІІ кварталом, що є найнижчим показником з 2022 року.

Зазначається, що кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5% — до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року. Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною в 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу.

Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року. Станом на кінець минулого року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці — ПАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ НВП "Тенет", тоді як ТОВ "Мега Лінк" і ТОВ "Гігатранс Україна" вибули.

"Заборона "спрощенки" стала каталізатором змін на ринку фіксованого інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності і перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі і доступність інтернету для населення", — заявив керівник сектору "ІТ та Телеком" в BRDO Ігор Самоходський.

Нагадаємо, що у 2024 році Державна податкова служба України заборонила інтернет-постачальникам працювати на спрощеній системі оподаткування. За словами експертів BRDO, така практика суперечить Податковому кодексу України та Закону "Про електронні комунікації". Ознайомитися з оновленими даними дашборду ринку послуг фіксованого доступу до мережі інтернет можна за посиланням.