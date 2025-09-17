Представлено DJI Mini 5 Pro з 1-дюймовим сенсором та покращеними функціями

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія DJI представила дрон Mini 5 Pro, перший у серії з 1-дюймовим сенсором камери, що забезпечує кращу зйомку при слабкому освітленні. Дрон отримав оновлену систему виявлення перешкод, покращене відстеження об’єктів, стабілізацію камери та інші функції, при цьому вага залишилася менше ніж 250 грамів.

Однією з головних новинок є LiDAR. Датчики допомагають уникати перешкод уночі та забезпечують повернення додому навіть без GPS. Дрон оснащений шістьма сенсорами для повного виявлення перешкод і стабільного польоту у вузьких приміщеннях. Gimbal обертається до 225°, що дозволяє знімати вертикальні відео, а ActiveTrack 360 покращено для безпечного відстеження об’єктів під час руху.

Камера Mini 5 Pro отримала 1-дюймовий сенсор з роздільною здатністю 50 Мп, аналогічний DJI Air 3S, що забезпечує високу деталізацію та ширший динамічний діапазон. Відео можна знімати у 4K при 120 fps, а цифровий 2-кратний зум працює без помітної втрати якості. Також додано покращений портретний режим з оптимізацією яскравості, контрасту та тону шкіри.

Час роботи дрона від батареї становить 36 хвилин, або 52 хвилини з Intelligent Flight Battery Plus. Зарядка трьох батарей займає лише 115 хвилин. Mini 5 Pro постачається з контролером RC-N3 або RC-2 зі вбудованим екраном.

Новинку вже можна купити в Європі. Ціна питання — від €799. Офіційний запуск у США очікується пізніше.

Нагадаємо, нещодавно DJI також випустила Mavic 4 Pro із 100-мегапіксельною камерою з великим CMOS-сенсором типу 4/3 (17,4 × 13 мм), змінною діафрагмою від f2.0 до f11 та вдосконаленим підвісом.