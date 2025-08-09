Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У США зафіксовано випадок психозу, спричиненого отруєнням бромідом, який чоловік вживав протягом трьох місяців за рекомендацією ChatGPT. Про це повідомили лікарі Університету Вашингтона у журналі Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, пише Gizmodo.

Пацієнт звернувся до лікарні, стверджуючи, що його отруїв сусід. Хоча фізичні показники були в межах норми, чоловік проявляв параноїдальну поведінку, відмовлявся пити воду, коли йому хотілось, мав слухові та зорові галюцинації. Згодом у нього розвинувся повноцінний психоз. Чоловік під час цього стану намагався втекти від лікарів, після чого його госпіталізували примусово у психлікарню.

Лікарі запідозрили бромізм — отруєння бромідом, що рідко трапляється з 1980-х років, коли речовину вилучили з медичних препаратів через її токсичність. Вони почали вводити пацієнту внутрішньовенно рідину і антипсихотик, щоб його психічний стан міг стабілізуватися. Після покращення чоловік розповів, що почав приймати бромід натрію, намагаючись зменшити в раціоні споживання хлориду натрію (кухонної солі).

Не знайшовши чітких порад у наукових джерелах, чим замінити кухонну сіль, він звернувся до ChatGPT, який, за його словами, запропонував замінити хлорид на бромід. Після цього чоловік придбав цю речовину через інтернет та почав вживати. Лікарі припускають, що ChatGPT міг надати рекомендацію без належного контексту, не попередивши про ризики.

З огляду на хронологію справи, чоловік звертався за рекомендацією до ChatGPT версії 3.5 або 4.0. Медики не мали доступу до історії чатів пацієнта, але протестували ChatGPT 3.5, який справді згадував бромід як заміну хлориду. Ймовірно, ШІ мав на увазі технічне застосування, наприклад, у сфері очищення, але не харчування. Водночас модель не запитала про мету запиту і не попередила про токсичність речовини.

Пацієнт стабілізувався після лікування, був виписаний через три тижні, а на контрольному огляді залишався у задовільному стані.

Лікарі наголосили, що хоча ШІ може бути корисним інструментом, його поради не повинні замінювати консультацію з фахівцем, особливо у питаннях, які стосуються здоров’я та безпеки.