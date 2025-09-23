Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Дія.AI наразі працює на моделі Gemini від Google. Мінцифри анонсувало, що сервіс перейде на національну мовну модель, розроблену спільно з "Київстар" та WINWIN AI Center of Excellence. Про це повідомив технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри Дмитро Овчаренко в інтерв'ю DOU.

Метою національної LLM є повна інтеграція зі сферою держпослуг та підтримка бізнесу. Розробка моделі передбачає участь технічних, юридичних, культурно-історичних експертів та запровадження етичних стандартів. Перший драфт створюється на базі open-source рішень з відкритими вагами із подальшим фокусом на українських даних і контексті.

Зміни стосуються й архітектури сервісу: майбутня модель працюватиме всередині державної інфраструктури, що має підвищити захист персональних даних. Запити користувачів попередньо оброблятимуться guardrail-моделями для маскування персональної інформації, а дані зберігатимуться на серверах "Дії" у зашифрованому вигляді. Окрім того, команда готує масштабування Дія.AI для мобільних пристроїв та інтеграцію голосових інтерфейсів.

Використання національної LLM забезпечить технологічний суверенітет та контроль за даними — інформація залишатиметься в Україні, що має стратегічне значення для безпеки й розвитку національної ШІ-екосистеми.

Нагадаємо, наразі Дія.AI доступний на порталі "Дія". Віртуальний агент може не лише відповідати на запитання, а й одразу надавати послуги у чаті.