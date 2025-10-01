Character.AI видаляє персонажів Disney після офіційного листа від компанії

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Disney вимагає, аби сервіс чат-ботів на базі штучного інтелекту Character.AI повністю припинив використовувати будь-яких персонажів компанії, що захищені авторським правом. Сервіс зокрема пропонує чат-боти з героями мультфільмів Pixar, а також всесвіті Star Wars та Marvel Cinematic Universe, пише Engadget.

У документі Disney наголосила не лише на факті порушення авторських прав, а й порушила питання безпеки: компанію непокоїть, що штучний інтелект може у невідповідний спосіб взаємодіяти з неповнолітніми користувачами. Особливо з огляду на резонансний випадок, коли чат-бот Character.AI довів підлітка до самогубства.

"Відомо, що у деяких випадках чат-боти Character.AI, які порушують авторські права, використовують сексуальну експлуатацію та іншим чином завдають шкоди та небезпеки дітям, ображаючи споживачів Disney і надзвичайно шкодячи репутації та діловій репутації Disney", — йдеться в листі.

До цього користувачі мали можливість спілкуватися з віртуальними версіями популярних героїв, які відтворювали манеру мовлення та риси характеру персонажів, а також вигадані сюжетні лінії з їхніх історій. Така можливість привертала велику увагу, але водночас викликала дискусії щодо меж дозволеного у сфері чат-ботів.

Зіткнувшись із тиском одного з найбільших медіагігантів світу, Character.AI вирішила не доводити справу до суду. Представники сервісу повідомили, що всі персонажі Disney були видалені з платформи.

"Правовласники завжди самостійно вирішують, як люди можуть взаємодіяти з їхньою інтелектуальною власністю, і ми оперативно реагуємо на запити про видалення контенту, про які нам повідомляють правовласники. Ці персонажі були видалені", — заявив представник Character.AI.