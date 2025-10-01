Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Character.AI видаляє персонажів Disney після офіційного листа від компанії

Character.AI видаляє персонажів Disney після офіційного листа від компанії
Character.AI
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
1 жовтня, 15:41
0

Disney вимагає, аби сервіс чат-ботів на базі штучного інтелекту Character.AI повністю припинив використовувати будь-яких персонажів компанії, що захищені авторським правом. Сервіс зокрема пропонує чат-боти з героями мультфільмів Pixar, а також всесвіті Star Wars та Marvel Cinematic Universe, пише Engadget.

У документі Disney наголосила не лише на факті порушення авторських прав, а й порушила питання безпеки: компанію непокоїть, що штучний інтелект може у невідповідний спосіб взаємодіяти з неповнолітніми користувачами. Особливо з огляду на резонансний випадок, коли чат-бот Character.AI довів підлітка до самогубства.

"Відомо, що у деяких випадках чат-боти Character.AI, які порушують авторські права, використовують сексуальну експлуатацію та іншим чином завдають шкоди та небезпеки дітям, ображаючи споживачів Disney і надзвичайно шкодячи репутації та діловій репутації Disney", — йдеться в листі.

До цього користувачі мали можливість спілкуватися з віртуальними версіями популярних героїв, які відтворювали манеру мовлення та риси характеру персонажів, а також вигадані сюжетні лінії з їхніх історій. Така можливість привертала велику увагу, але водночас викликала дискусії щодо меж дозволеного у сфері чат-ботів.

Зіткнувшись із тиском одного з найбільших медіагігантів світу, Character.AI вирішила не доводити справу до суду. Представники сервісу повідомили, що всі персонажі Disney були видалені з платформи.

"Правовласники завжди самостійно вирішують, як люди можуть взаємодіяти з їхньою інтелектуальною власністю, і ми оперативно реагуємо на запити про видалення контенту, про які нам повідомляють правовласники. Ці персонажі були видалені", — заявив представник Character.AI.
Інтернет Штучний інтелект Disney Character.AI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень