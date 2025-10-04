Discord повідомив про витік даних користувачів із служби підтримки після хакерської атаки

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Discord повідомила про інцидент із безпекою, що стався через злам одного з її сторонніх постачальників послуг підтримки.

За даними компанії, "несанкціонована сторона" отримала доступ до інформації "обмеженої кількості користувачів", які зверталися до служби підтримки. В Discord зазначили, що метою зловмисників було вимагання фінансового викупу за викрадені дані. При цьому повідомляється, що прямого доступу до самої платформи Discord вони не отримали.

Серед потенційно скомпрометованих даних — нікнейми, імена користувачів, адреси електронної пошти, IP-адреси, листування зі службою підтримки та останні 4 цифри номерів банківських карток. Крім того, було отримано "невелику кількість" зображень державних посвідчень особи від користувачів, які оскаржували визначення віку. Повні номери карток та паролі, за заявою компанії, не постраждали.

Discord наразі розсилає електронні повідомлення постраждалим користувачам. Якщо було скомпрометовано посвідчення особи, у листі буде вказано відповідне уточнення.

Компанія також відкликала доступ постачальника до системи обробки звернень, повідомила про інцидент органи захисту даних, співпрацює з правоохоронними органами та переглянула свої системи виявлення загроз і контролю безпеки для сторонніх партнерів.