Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард роками використовувала однаковий слабкий пароль

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Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард протягом кількох років застосовувала один і той же слабкий пароль для низки особистих інтернет‑акаунтів, свідчать дані з публічних збірок, які перевірило видання Wired.

Згідно з даними дослідницьких фірм District4Labs та Constella Intelligence, між 2012 й 2019 роками Габбард використовувала пароль, що містить слово "shraddha", для принаймні шести сервісів:

Електронна пошта, пов’язана з її особистим вебсайтом (витоки 2017 року);

Обліковий запис Gmail (2019 року);

Dropbox та LinkedIn‑акаунти, пов’язані з тією ж електронною адресою (витоки 2012 року);

Обліковий запис MyFitnessPal з адресою me.com (витоки 2018 року);

Акаунт на сайті HauteLook, що належав Nordstrom (витоки 2018 року).

Використання одного пароля в кількох акаунтах суперечить усталеним рекомендаціям із безпеки, особливо коли йдеться про посадовців із допуском до конфіденційної інформації. Габбард була членкинею Конгресу США з 2013 до 2021 року в Комітеті зі збройних сил, Підкомітеті з розвідки та спеціальних операцій і Комітеті закордонних справ. Нині вона керує 18 установами американської розвідки з обсягом бюджету близько $100 млрд.

Пароль "shraddha" ймовірно є відсилкою до духовного ім’я "Shraddha Dasi", яке Габбард нібито отримала під час ініціації в "Фундації науки про ідентичність" (одному з відгалужень руху Харе Крішна). Габбард та її представники заперечують будь‑яку нинішню причетність до організації. Зокрема, заступниця її начальниці штабу Алекса Генінґ назвала версію про участь Габбард в організації "ігноруванням фактів та ісламофобським наклепом".

Кібербезпекові органи, зокрема Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA), наполягають на використанні унікальних надскладних паролів для кожного акаунта. У разі викрадення одного пароля зловмисники можуть автоматично спробувати застосувати його до інших облікових записів власника.

Габбард вже не раз критикували за політичні заяви та контакти, які опоненти вважають безпековим ризиком. Демократична національна комісія назвала її "прямою загрозою для національної безпеки" через попередні висловлювання про Сирію та увагу з боку російських ЗМІ. Під час слухань у Сенаті вона відкинула усі закиди, запевнивши, що її єдині "покровителі — Бог, власна совість і Конституція США".

Як очільниця національної розвідки, Габбард радить Президенту та Раді національної безпеки з усіх розвідувальних питань і відповідає за збереження секретності найважливіших державних даних. Нові відомості про її звички у користуванні паролями порушує питання, чи здатна Габбард вберегти навіть свої власні дані.