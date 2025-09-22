У "Дії" запрацювала послуга оформлення базової соціальної допомоги

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Мінцифри запустило сервіс, який дозволяє українцям оформити одразу кілька соціальних виплат за одним запитом у застосунку "Дія". Це комплексна послуга, що об’єднує різні види допомоги в єдиний механізм без необхідності відвідувати держустанови чи збирати документи.

Послуга доступна сім’ям, які вже отримують:

допомогу малозабезпеченим;

виплати на дітей одиноких матерів;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їхнє місцеперебування невідоме.

Оформлення відбувається онлайн: користувач подає заяву в розділі "Сервіси" → "Допомога від держави" → "Базова соціальна допомога" й підписує її через "Дія.Підпис".

Розмір виплати розраховується індивідуально. Базова величина становить 4 500 грн на першого члена сім’ї та 70% цієї суми на кожного наступного; для дітей і людей з інвалідністю застосовується 100% базової величини.

Послуга недоступна для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або за кордоном. З 1 жовтня 2025 року коло одержувачів планують розширити на інші родини, що відповідають критеріям програми.