ШІ-браузер Dia від The Browser Company тепер доступний всім користувачам macOS

The Browser Company, відома експериментальним браузером Arc, зробила свій новий ШІ-браузер Dia доступним для всіх користувачів macOS. Раніше доступ до нього надавався лише за запрошенням.

Хоча для браузера вже не потрібні запрошення, він усе ж має кілька обмежень. Основне з них — Dia працює лише на macOS 14 і новіших версіях, а також на пристроях з процесорами M1 чи новішими. Якщо ви відповідаєте цим вимогам, завантажити браузер можна з офіційного сайту.

Less invites, more ships.



Dia is now open to everyone on macOS.



Download now: 🔗 in bio pic.twitter.com/1XllRndJGI — Dia (@diabrowser) October 8, 2025

Крім відкриття доступу до браузера, The Browser Company також відзначає, що повертається до щотижневого релізу оновлень з новими функціями та покращеннями. Водночас про реліз на Windows наразі нічого не повідомляють.

Нагадаємо, що крім анонсу самого браузера Dia, The Browser Company також представила преміумпідписку за $20 на місяць, що відкриває ще більше функцій штучного інтелекту.

The Browser Company також не є єдиною компанією, що випустила браузер на базі штучного інтелекту. Нещодавно ШІ-стартап Perplexity зробив свій браузер Comet доступним для всіх охочих після того, як він певний час був доступний власникам підписки Perplexity Max за $200 на місяць.

Нагадаємо, нещодавно компанія Guardio провела дослідження, яке виявило, що браузери на базі штучного інтелекту набагато легше піддаються шахрайству.