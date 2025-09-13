Українська правда
Українська фантастична гра Delusion Out of Space отримала новий трейлер

Олег Данилов Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.
13 вересня, 11:42
На Youtube-каналі IGN з'явився новий кінематографічний трейлер української фантастичної гри Delusion Out of Space від студії Have a Dream.

Нагадаємо, Delusion Out of Space – це науково-фантастичний горор / адвентюра / шутер, у якому ви приходити до тями на борту космічного корабля інопланетян і маєте вибратися з пастки. Гравець має досліджувати корабель, знаходити потрібні до виживання та просування далі предмети, приймати важливі рішення у ключові моменти, і, звісно ж, знищувати роботів інопланетян.

Насправді ми вже писали про цю гру влітку 2022 року і навіть спілкувалися з розробником, яким на той момент була Unicore Studio. Зараз грою переймається студія Have a Dream, а видавцем значиться Two Cakes Studio, яка супроводжує зараз дев'ять українських проєктів та розробляє власні. І так, схоже в нас є вже декілька інді-видавців, що насправді дуже тішить.

Повертаючись до Delusion Out of Space. Як пише IGN, гра має вийти на Windows ПК (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X|S та PlayStation 5 вже у 2026 році. А в жовтні 2025 року має пройти демо тестування, студія та видавець запрошують усіх охочих.

У Delusion Out of Space вже є сторінка Steam, а у переліку мов зазначена й українська, включно з озвученням. Тож запитуйте доступ до тестування та сміливо додавайте гру до Списку бажаного.

