Українська фантастична гра Delusion Out of Space отримала новий трейлер

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

На Youtube-каналі IGN з'явився новий кінематографічний трейлер української фантастичної гри Delusion Out of Space від студії Have a Dream.

Нагадаємо, Delusion Out of Space – це науково-фантастичний горор / адвентюра / шутер, у якому ви приходити до тями на борту космічного корабля інопланетян і маєте вибратися з пастки. Гравець має досліджувати корабель, знаходити потрібні до виживання та просування далі предмети, приймати важливі рішення у ключові моменти, і, звісно ж, знищувати роботів інопланетян.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Насправді ми вже писали про цю гру влітку 2022 року і навіть спілкувалися з розробником, яким на той момент була Unicore Studio. Зараз грою переймається студія Have a Dream, а видавцем значиться Two Cakes Studio, яка супроводжує зараз дев'ять українських проєктів та розробляє власні. І так, схоже в нас є вже декілька інді-видавців, що насправді дуже тішить.

Повертаючись до Delusion Out of Space. Як пише IGN, гра має вийти на Windows ПК (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X|S та PlayStation 5 вже у 2026 році. А в жовтні 2025 року має пройти демо тестування, студія та видавець запрошують усіх охочих.

У Delusion Out of Space вже є сторінка Steam, а у переліку мов зазначена й українська, включно з озвученням. Тож запитуйте доступ до тестування та сміливо додавайте гру до Списку бажаного.